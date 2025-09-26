Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zabıtalara yakalanan dilenci topladığı paraları lahmacunun içine gizlemiş

        Zabıtalara yakalanan dilenci topladığı paraları lahmacunun içine gizlemiş

        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimde 14 kişi yakalandı. Dilencilik yapanlardan birinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı, paralar tutanakla teslim alındı ve Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 21:27 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lahmacunun arasına para saklamış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivasta zabıta ekiplerince yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı.

        Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 14 dilenci yakalandı.

        Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramaları yapıldı, dilenerek aldıkları paralar tutanakla teslim alındı.

        Bu sırada bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği fark edildi.

        Dilencilere, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lahmacun
        #sivas
        #lahmancun arası para
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Habertürk Anasayfa