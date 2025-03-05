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        Haberler Gündem HT Trend Yüzlerce sığırcık yola kondu!

        Yüzlerce sığırcık yola kondu!

        İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı. Olayda yüzlerce sığırcık kuşu yola kondu. O anlar sürücüler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:07
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        Yüzlerce sığırcık yola kondu!
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        Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu.

        İHA'nın haberine göre sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma noktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı.

        Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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