Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor

Doç. Dr. Meriç, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaz döneminde en sevilen aktivitelerden olan yüzmenin enerji harcanması açısından da oldukça önemli olduğunu aktardı.
Meriç, 1 kilometre yüzmenin 4 kilometre koşma kadar enerji harcanmasını sağladığını ancak hem profesyonel sporcularda hem de yüzmeyi amatör olarak sürdüren kişilerde zaman zaman omuz bölgesinde ağrı sorunlarının görülebildiğini aktardı.
Yoğun yüzme, yapısal sorunlar ya da altta yatan farklı bir nedenden dolayı aktivite sonrasında ağrı şikayetiyle başvuran hastaların bu dönemde arttığını vurgulayan Meriç, şu bilgileri verdi:
"Omuz kaslarında tendinit (ödem),kol yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması sonucu olan omuz sıkışma sendromu, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazı kasında tendinit yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz yaralanmalarının arasında yer alır. Eğer her yüzme sonrasında omuz ağrınız tekrarlıyorsa veya yüzme sonrasında 2 günden uzun süre ağrı çekiyorsanız bunun nedeni omuz sorunları olabilir. Bu durumu ortaya çıkaran nedenler arasında ise fazla ve yoğun antrenman yapma, yeterli dinlenme süresi olmaması, kötü yüzme tekniği, kötü solunum tekniği, düşük esneklik, dengesiz omuz kasları, özellikle merkez (core) bölgede güçsüzlük ve kalça kas gücünde azalma yer almaktadır."
- Kaslarda zayıflık ağrıyı tetikliyor
Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Omuz ve çevresindeki kaslarda zayıflık olan kişilerde, özellikle kulaç atma sırasında kolun baş yukarı kaldırılması ile omuz kasları omuz kemikleri arasında sıkışıyor ve suyu iterken zorlanmaya bağlı ağrı ortaya çıkabiliyor. Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemidir ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde yapar. Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrı yaratır." değerlendirmesinde bulundu.
Daha çok profesyonel yüzücülerde ortaya çıkan ve yüzücülerin yüzde 40-60'ında görülen yüzücü omuzu sorununun ana sebebinin omuz kaslarında dengesiz gelişim ve kürek kemiğinde hareket sorunları olduğuna dikkati çeken Meriç, şunları kaydetti:
"Yüzücüler, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun egzersizler ve kas güçlendirme konusunda oldukça bilgilidirler. Ancak pek çoğunun bilmediği şey ise kas dengesizliği veya esnekliğin azalmasının aşırı kullanım yaralanmalarına neden olabileceğidir. Omuz yaralanmalarını önlemek için yüzmeden önce düzgün bir şekilde ısınmak ve sezon öncesi ve mevsimde özellikle kas güçlendirmesini artırmak gerekir. Özellikle yoğun omuz ağrısı olduğu dönemlerde yüzmeye ara vermek gerekir. Omuza günde 3-4 defa buz uygulaması yapmak gerekir. Aynı zamanda 5-7 gün süre ile ağrı kesici kullanmak gerekir. Dinlenme ve tedaviye rağmen omuz ağrısı devam eden hastalara omuz MR görüntülemesi istenir. MR görüntüleme sonucuna göre hastanın tedavisi planlanır. Basit rahatsızlıklarda fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlardan hastalar fayda görür. Tedaviye rağmen şikayetlerin devam ettiği durumda kapalı olarak gerçekleştirilen müdahaleler gerekebilir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!