Yüz kızarıklığı; yüzün ve boyun bölgesinin aniden kızarması şeklinde meydana gelmektedir. Duygu durum değişikliğinde ortaya çıkan bu durum vücudun verdiği normal bir tepkidir. Egzersiz yapmak, alkol kullanımı, sıcak, buhar ve sıcak içecekler gibi etkenlerde cildin kızarmasına neden olmaktadır. Hamilelik dönemi, menopoz, şeker ve kolesterol ilaçlarının da yan etkisi olarak kızarıklık görülebilmektedir. Sürekli yanak ve burun çevresinde kızarıklık olması roza denilen bir rahatsızlık nedeniyle olmaktadır.

Yüz kızarıklığı oluşan kişilerin çoğunda bir hastalık nedeni görülmemektedir. Genellikle kızarıklık oluşumunun otonom sinir sisteminin aşırı çalışması sonucu görülmektedir. Ayrıca ellerde ve yüzde terleme ile beraber meydana çıkmaktadır.

Yaşları 20 yaş altında olan kişilerde ise; hormonlara, sinirliliğe ve ankisiyete bozukluğuna bağlı olarak hafif yüz kızarıklığı görülebilmektedir.

Yüz kızarıklığı aniden ortaya çıkarak, kısa sürede kayboluyorsa problem yaratmayabilir. Fakat sürekli meydana gelen ve uzun süre geçmeyen kızarıklıklar kişilerin sosyal ve iş hayatlarında sıkıntı yaratabilmektedir. Bunun için bir cildiye uzmanına görünmek en sağlıklı çözüm olacaktır.