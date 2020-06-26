Yuvadan düşen serçe yavruları itfaiye tarafından yerine konuldu - KASTAMONU

Bir binanın çatısının altına yuva yapan serçenin 2 yavrusunun kaldırıma düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşları alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.Burada kontrolden geçirilen 2 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.

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