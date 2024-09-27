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        Haberler Spor Futbol Yusuf Yazıcı, Olympiakos yolunda! - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı, Olympiakos yolunda!

        Lille ile olan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte serbest kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan'ın ekiplerinden Olympiakos ile anlaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:32
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        Yusuf Yazıcı, komşu yolcusu!
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        Lille ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından takımsız kalan Yusuf Yazıcı, Yunanistan'a gidiyor.

        Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, milli yıldız Yazıcı'yı kadrosuna kattı.

        27 yaşındaki futbolcunun bugün Atina'da olması bekleniyor.

        Geçtiğimiz sezonu Lille'de tamamlayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibiyle 42 maça çıktı. Milli oyuncu, bu süreçte takımına 12 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.

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