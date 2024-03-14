Yusuf Tekin: Müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçeleri var

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Bir dizi program ve açılış töreni için Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir restoranda düzenlenen "Öğretmenler ve Okul Yöneticileri ile İftar" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, müfredatı sadeleştirmenin önemine değinerek gerekçeleri hakkında bilgi bilgi verdi.

"ODAĞIMIZDA ÖĞRETMENLERİMİZİN HAYSİYET, İTİBAR VE ONURLARINI KORUYUCU TEDBİRLER VAR"

Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. O da şu, Haziran ayından beri yaptığımız işlerin hemen hemen tamamının odağında öğretmen arkadaşlarımızın mesleki haysiyet, itibar ve onurlarını koruyacak tedbirler almak var. Attığımız her adımda bu hususları gözeterek hareket ediyoruz" dedi.

"MÜFREDAT ÇALIŞMALARINDAKİ SEYRELTME İLE İLGİLİ HUSUSUN ÖNEMLİ GEREKÇELERİ VAR"

Eğitim-öğretim müfredatını ile seyreltme çalışmaları ile ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Son günlerde çok tartışma konusu olan hususlardan bir tanesi müfredatla ilgili çalışmalar, müfredatla ilgili tartışmalar. Orada da yine aynı şekilde yaptığımız müfredat çalışmalarının başka diğer sebeplerinin yanında bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretimlerimiz. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Çocuk başarısız oluyor çünkü yaşının pedagojik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim, alabilecekleri şeyi verelim, hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerektiği şeyleri en iyi koşullara kaynatabileceği zaman aralığını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinde bir tanesi de bu. Biz 1 milyon 200 bin kişilik bir maarif ailesi olarak bütün bu sorunların üstesine rahatlıkla gelebilecek düzeydeyiz. Hep beraber geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program toplu fotoğraf çekimi ve öğretmenlerin Bakan Yusuf Tekin hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Programa Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve kent protokolü katıldı.