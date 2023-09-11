Yusuf Taktak'ın yeni sergisi 'Başka Zaman–Başka Mekan'

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Ressam ve akademisyen Yusuf Taktak’ın yeni kişisel sergisi 'Başka Zaman – Başka Mekan' 14 Eylül'de Brieflyart Galeri'de, açılıyor. Sergide sanatçının her sergisinde olduğu gibi resimlerinin yanı sıra üç boyutlu işlerinin de yer alıyor.

Akademideki öğrencilik yıllarından bu yana kendi anlayışı çerçevesinde kolaj ve asemblaj, enstelasyon örnekleri yapan Yusuf Taktak, resimlerinde ve büyük kutular üzerine karışık teknikle yaptığı çalışmalarında gerçek ve yanılsamayı birlikte değerlendiriyor. “Başka Zaman – Başka Mekan” sergisinde yer alan eserlerde, son aylarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerin etkisi de izleyiciye yansıyor.

'Başka Zaman – Başka Mekan' başlıklı sergi, 15 Ekim’e ziyaret edilebilir.