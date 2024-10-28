Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu!

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı erkekler 67 kiloda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, podyuma çıktı.

Yusuf Fehmi, koparmada 144 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada 133 kiloyla ikinci olan Azerbaycanlı Tehran Mammadov'a 11 kiloluk fark attı.

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Milli halterci, silkmede 176 kilo ve toplamda da 320 kiloyla 2 altın madalya daha elde ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 29'a ulaştı.