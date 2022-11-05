Yurtta ilaçlama yapıldı! 76 öğrenci hastanelik oldu!

Şırnak'ta kız öğrenci yurdunda yapılan ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Şırnak Valiliği açıklamada bulundu.

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.