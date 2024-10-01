2 EKİM PERŞEMBE İZMİR HAVA DURUMU

İzmirliler için yarın güneşli bir gün olacak. 17 ve 29 derece arasında seyredecek olan sıcaklıklar boyunca nem oranının ise en düşük 36 en yüksek 82 yüzdeliğinde olması bekleniyor.