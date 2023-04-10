YSK'nın bu kararıyla birlikte son genel seçimde üçüncü parti konumunda bulunan HDP’nin ardından gelen siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alacak. Yurtdışı sandık kurullarında ise HDP’nin yerine MHP temsilcileri görev yapacak. Bu durumda, yurtdışı seçim kurullarında AK Parti, CHP ve MHP’nin temsilcileri bulunacak.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HDP, Anayasa Mahkemesi’nde süren kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı. Bu karar sonrası bir önceki seçimde ülke genelinde üçüncü parti konumunda bulunan HDP’nin sandık kurulundaki varlığı tartışılmaya başlandı. Söz konusu tartışmaların ardından MHP harekete geçti.

MHP YSK TEMSİLCİSİ BAŞVURDU



MHP YSK Temsilcisi Avukat Kürşat Türker Ercan, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. Ercan, HDP’nin seçimlere katılmama durumunun aday listesi teslim edilmemesi nedeniyle kesinleştiğini belirtti. Bu nedenle; HDP’nin 14 Mayıs seçimlerinde andık kurullarında bulunamayacağını vurguladı. HDP de Yüksek Seçim Kurulu’na, sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.



YSK “HDP GÖREV ALAMAZ” DEDİ



Yüksek Seçim Kurulu, her iki başvuru üzerine sandık kurullarının oluşumuna ilişkin önemli bir karar aldı. Kurul, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti. Bu durumda, HDP temsilcileri 14 Mayıs’ta sandık kurullarında görev yapamayacak.



MEVZUAT NE DİYOR?

Peki bu karar sonrası sandık kurulları nasıl şekillenecek? Siyasi Partiler Yasasına göre; son genel seçimde ilk beş sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı olarak belirleniyor. Yani sandık kurullarında görev alacak partiler seçim çevrelerine göre farklılık gösterebiliyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyordu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde, ülke genelinde AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaşmaları dolayısıyla yurtdışı sandık kurullarında, 14 Mayıs seçimleri için üye bulundurma hakkı elde etmişti.

HDP ÇIKTI MHP GELDİ

Ancak; YSK’nın son kararı sonrası HDP sandık kurullarında bulunamayacak. Yurtiçinde HDP’yi takip eden partiler sandık kurullarına girecek. Yurtdışı sandık kurullarında ise HDP’nin yerine 2018 seçimlerinde ülke genelinde dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.