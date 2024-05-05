Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı! - Son dakika haberler

Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı! - Son dakika haberler

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Güneşli 18° Ankara Kısmen Güneşli 17° İzmir Parçalı bulutlu 24° Antalya Yağmurlu 24° Trabzon Sağanak Yağış 14° Bursa Parçalı Bulutlu 16° Adana Yağmurlu 20° Diyarbakır Bulutlu 21° Gaziantep Yağmurlu 17° Ağrı Sağanak Yağış 15° Yapılan uyarıda yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Öte yandan yapılan uyarıda rüzgarın da, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Fotoğraf: İHA