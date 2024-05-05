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        Haberler Gündem Hava Durumu Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı! - Son dakika haberler

        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda ayrıca yurdun hem doğusunda hem batısında kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:15
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        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 17°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Yağmurlu 24°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 14°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 16°

        Adana

        Yağmurlu 20°

        Diyarbakır

        Bulutlu 21°

        Gaziantep

        Yağmurlu 17°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Yapılan uyarıda yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

        Öte yandan yapılan uyarıda rüzgarın da, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        Fotoğraf: İHA

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