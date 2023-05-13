Sunucu Hasan Basri Budak, ney virtüözü Bilgin Canaz ve arp virtüözü Çağatay Akyol'un Gülay'a eşlik ettiği etkinlikte Yunus Emre şiirlerini seslendirdi.

Mihalıççık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir Opera Binası'nda gerçekleşen konserde Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik, dostluk, birlik ve barış temalı eserleri sanatçı Gülay tarafından seslendirildi.