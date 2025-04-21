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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'ün 'dalya' heyecanı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'ün 'dalya' heyecanı!

        Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda oynayacakları Konyaspor karşılaşmasında görev alması durumunda sarı-kırmızılılarla 100. maçına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:54
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        • 1

          Galatasaray'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile yapılacak müsabakada görev alması durumunda Akgün, 100'ler kulübüne girecek.

        • 2

          İLK MAÇ AKHİSARSPOR'A KARŞI

          Yunus Akgün, profesyonel olarak ilk maçına, Galatasaray'ın 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa'da çıktı. Akgün, ligdeki ilk karşılaşmasını ise sarı-kırmızılılarla 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor ile yapılan müsabakada oynadı.

        • 3

          99 MAÇTA 18 GOL ATTI

          Sarı-kırmızılıların akademisinden çıkan Yunus Akgün, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de 68, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 6 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 99 mücadelede görev aldı. Akgün, söz konusu maçlarda 18 gol kaydederken, 18 de asist yaptı.

        • 4

          ADANA DEMİRSPOR VE LEICESTER CITY'DE KİRALIK OYNADI

          Yunus Akgün, kariyerinde Galatasaray dışında Adana Demirspor ve Leicester City'de oynadı. İlk olarak 2020-2021 sezonunda Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Akgün, burada gösterdiği performansla takımının 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. 2021-2022 sezonunda da Adana ekibinde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu daha sonraki sezon Galatasaray'a döndü.

        • 5

          Yunus Akgün, 2023-2024 sezonunda yine kiralık olarak gitti ama bu sefer rota yurt dışıydı. Akgün, İngiliz ekibi Leicester City ile Championship'te mücadele etti. Kiralık olarak geçirdiği dönemlerde başarılı performans sergileyen Yunus Akgün, kendini geliştirerek Galatasaray'a döndü.

        • 6

          KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR

          Yunus Akgün, Galatasaray ile bu sezon Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 38 karşılaşmada forma giydi. Ligde 7, Avrupa Ligi'nde de 5 olmak üzere toplam 12 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

        • 7
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