Yunus Akgün'ün 'dalya' heyecanı!

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR

Yunus Akgün, Galatasaray ile bu sezon Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 38 karşılaşmada forma giydi. Ligde 7, Avrupa Ligi'nde de 5 olmak üzere toplam 12 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.