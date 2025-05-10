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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Evimizde şampiyonluğu istiyoruz! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün: Evimizde şampiyonluğu istiyoruz!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 21:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:51
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        "Evimizde şampiyonluğu istiyoruz!"
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası konuştu.

        "EVİMİZDE ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAK İSTİYORUZ"

        İlk 10 dakika pozisyonlar bulduk. Sonra Trabzonspor ilk yarının son 15 dakikasında pozisyonlar buldu. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Devre arasında konuştuk. Abdülkerim ağabeyin golüyle öne geçtik. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.

        "KUPALARI ALMAK İSTİYORUZ"

        Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Maçları az gol yiyerek ve çok gol atarak kazanmaya başladık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz.

        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
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