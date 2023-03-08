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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 80 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 08.03.2023 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 80 göçmen kurtarıldı
İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Mart saat 01.20 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 23 göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 57 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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