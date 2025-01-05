Yunanistan'ın eski başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

Tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

Kostas Simitis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, (2002 yılında başbakanlık yaptığı dönemde) basın toplantısı düzenlemişlerdi. (Fotoğraf: Reuters)

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.

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