Yunanistan'daki yangınlar sürerken tahliyeler arttı

Yunanistan'ın farklı noktalarında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kontrol altına alınamayan Eğriboz Adası'ndaki yangınlar, tüm çabalara rağmen giderek yayıldı.
Alevlerin kıyıya doğru yaklaşmasıyla yeni tahliye kararı alındı. Gece saatlerinde yüzlerce bölge sakini ve turist, feribotlarla tahliye edildi.
Adanın Limni bölgesinde feribottan kaydedilen görüntüler ise yangının boyutunu gözler önüne serdi. Alevlerin neredeyse kıyı şeridinin tamamını sardığı kameraya yansıdı.
SAHİL GÜVENLİK GÖREVLİSİ: KIYAMETTEN BAHSEDİYORUZ
Adadaki sahil güvenlik görevlisi Sotiris Danikas bölgedeki duruma yönelik, "Kıyametten bahsediyoruz, bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum" ifadesini kullandı.
BAŞKENTİN KUZEYİNDE 1 GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkede yangınlarla mücadelenin sürdüğü diğer bir nokta olan başkent Atina'nın kuzeyinde de alevler giderek yayılıyor.
Bölgede söndürme çalışmaları sırasında bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu 38 yaşındaki gönüllü itfaiyecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE 3 GÖZALTI
Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, "Zor bir geceyle daha karşı karşıyayız. Benzeri görülmemiş yoğunluktaki orman yangınlarında tüm birimlerimiz gönüllülerle birlikte hayat kurtarmak için gece gündüz savaşıyor" dedi.
Yangınların çıkış nedenine yönelik konuşan Hardalias, Fokida, Attika ve Mora'daki yangınlarda "kundaklama" şüphesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa, İsviçre, Romanya, Kıbrıs, Hırvatistan, İsrail ve İsveç'ten ek takviye ekipler, uçaklar, helikopterler, itfaiye araçları, binden fazla itfaiyeci ve yaklaşık 20 uçak Yunanistan genelindeki büyük yangınlarla boğuşuyor.
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