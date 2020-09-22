Reuters

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Öte yandan, Reuters'ın servis ettiği haberde, Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştığı belirtildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin, "İstikşafi görüşmeler başlayabilir dedik. Çerçeve ve prensiplerin belli olması gerekir. Neyi konuşacağımız belli olmalı. Ajansın geçtiği şekilde yer belirleme söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çelik, Yunanistan'la istikşafi görüşmelere ilişkin "Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur." dedi.