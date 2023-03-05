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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde törene katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye'de depremlerde ve ülkesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Giriş: 05.03.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde törene katıldı
Yunan Bakan Fener Rum Patrikhanesi'nde törene katıldı
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AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene iştirak etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul'a ziyarette bulundu.

Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katıldı.

Törenin ardından Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Başpiskoposu Georgios da törene iştirak etti.

Bu arada, Dendias'ın İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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