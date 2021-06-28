Yunanistan'da aşı yaptıracak gençlere 150 euro!

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Yunanistan'da gençlerin, koronavirüse karşı aşılanmasını teşvik etmek amacıyla 150 euro verileceği ifade edildi.

Koronavirüs vakalarının azaldığı ülkede, kısıtlamalar kaldırılırken maske zorunluluğu da kalktı. İki doz aşısını yaptıran kişilerin spor salonlarına, restoranlara da rahat bir şekilde gidebileceği belirtildi.

Ancak 11 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 33'ü tamamen şimdiye kadar aşılandı ve yetkililer koronavirüsün delta varyantı konusunda endişeli oldukları için daha fazla kişiyi aşı olmaya teşvik ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "İlk dozunu yaptıran gençler 150 euroluk bir kart alacak. Bu gençliğe borcumuz, onlara olan minnetimizin göstergesi" dedi.

18-25 yaş arası 940 bin kişi, ilk doz aşılarını olduktan hemen sonra ya da yıl sonuna kadar parayı almaya hak kazanacak. Hükümet yetkilileri bunu "özgürlük kartı" olarak tanımladı.