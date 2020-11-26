AA

Liman Çalışanları (PEMEN),Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA),Devlet Hastaneleri Doktorları (POEDHN) ile Atina Gazeteciler Birliği (ESHEA) sendikalarının katıldığı grev kapsamında kent merkezindeki Omonia ve Klafthmonos meydanlarında protestolar düzenlendi.

"Sağlık için para verin" ve "İşçilere karşı önlemlere son" şeklinde sloganlar atan göstericiler, hükümetin Covid-19 salgınına karşı aldığı sağlık tedbirlerinin yetersizliğine tepki amacıyla eylem yaptı.

Ayrıca Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları önünde de yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan protestocular, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Gıda ve Turizm Sendikası üyeleri de Atina'nın merkezinde motosikletleriyle gösteri düzenledi.

Diğer yandan toplu taşıma çalışanlarının greve katılmasıyla Atina'daki metro ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.