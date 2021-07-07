Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi

HABERTURK.COM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bu yazın sakin geçeceğini inandığını söyledi.

Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Yunanistan ilişkilerini de değerlendirdi.

Miçotakis, "2021 yazının 2020 yazına göre daha sakin geçeceğini inanıyorum. Türkiye ile tüm farklılıklarımızı çözmedik, ancak yaptığımız şey, pozisyonlarımızı açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'ye iyi bir ilişki istediğimizi ve bunun hem ülkelerin hem de halkların çıkarına olacağını açıkladık. Ancak Türkiye gerilimi tırmandıran yolu seçerse bunun sonuçları olacaktır. Bazı uygulamaların kabul edilemez olduğunu sahada gösterdik." dedi.

Mülteci sorununa da değinen Miçotakis, "Yunanistan, mülteci krizinin silah haline getirilmesine ve geçen Mart [2020] olaylarının tekrarlanmasına asla izin vermeyecek. Bunu sahada kanıtladık. Bunu her gün sahada kanıtlıyoruz.

Yunan Sahil Güvenlik bir mülteci ve göçmen kabul hizmeti değildir, sınırlarımızı korumak için oradalar. Ve herhangi birinin denizde tehlikede olması durumunda, denizde binlerce hayat kurtardığımız gibi o kişiyi de kurtaracaklardır." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli bir iletişiminiz var mı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki iletişim var. Herkesle konuşuyoruz. Türkiye neden istisna olsun ki? Ve özel bir nedeni varsa tabii ki telefonu açardım ve Erdoğan'la konuşurdum, o da aynısını yapardı diye düşünüyorum. Tıpkı istikşafi görüşmelerin öncesinde iki dışişleri bakanının her düzeyde iletişim sağladığı gibi."