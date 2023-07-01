Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım edebilir

AB Liderler Zirvesi sonrasında açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, göçmen sorunu ile mücadele için AB'nin Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini söyledi. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında bir araya geleceğini de dile getirdi

Giriş: 01.07.2023 - 08:06 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım edebilir
Miçotakis: Göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım edebilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen sorunu ile mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'a son dönemde daha az düzensiz göçmen taşıyan tekne gelmesinin nedeninin Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması olduğunu belirterek, yola çıkan tekne sayısının azalması için Tunus ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında Vilnius'ta buluşacağını kaydeden Miçotakis, Türkiye-AB ilişkilerinin çerçevesini yeni bir temele yerleştirmeyi umduklarını ifade etti.

Miçotakis, bardağın yarısını dolu görmek istediğini belirterek, son dönemde düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde olunduğuna dikkati çekti.

Başbakan Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabilir." dedi.

Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AB Liderler Zirvesinde
AB Liderler Zirvesinde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu
Çipras parti liderliğini bırakacak
Çipras parti liderliğini bırakacak
Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim
Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim
Üç Yunan'dan biri böyle düşünüyor
Üç Yunan'dan biri böyle düşünüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.