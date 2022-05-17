Yunan Başbakan'dan ABD Kongresi'nde 'Türkiye' demeçleri

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.
"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.
Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlara inandığını söyleyen Miçotakis, "Sadece ortak stratejik öncelikleri değil, aynı zamanda ortak değerleri de paylaştığınız müttefiklerle çalışmanız önemlidir" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yanlış olduğunu kaydeden ve bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Yunan Başbakan, "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine" inandığını belirtti.
Miçotakis, "Ukrayna'ya odaklandığımız bir dönemde NATO'nun ihtiyaç duyduğu şey, NATO'nun Güneydoğu kanadındaki istikrardır. Doğu Akdeniz ile ilgili savunma tedarik kararları verirken bunu dikkate almanızı rica ediyorum" ifadesini kullandı.
Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.
F-16 VE KIBRIS MESELESİ
Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından ivmelenen ABD-Türkiye ilişkilerinde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye F-16 uçakları verilmesine yeşil ışık yakmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını söylemişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu gelişmeyi 'olumlu' olarak nitelemişti.
Kıbrıs konusunda ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzun bir süredir iki devletli çözümü savunuyor, 'federasyon' seçeneğine karşı çıkıyor.
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