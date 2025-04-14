Bozuk yumurta sadece tadınızı kaçırmaz, sağlığınızı da riske atabilir. Yumurtaların bayatladığını anlamak için evde uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

YUMURTA BOZULUR MU?

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Evet bozulur. Bozuk yumurta yemenin birçok riski olsa da, asıl risk ishal, kusma ve ateşe neden olabilen salmonella kontaminasyonudur. Bu yüzden belirtileri bilmek ve yumurtaların bozuk olup olmadığını nasıl anlayacağınızı bilmek önemlidir .

İster kızartılmış, ister çırpılmış, ister haşlanmış veya fırında pişirilmiş olsun, yumurta (ve pastırma) kahvaltı yiyeceklerinin kralıdır. Yumurtayla yapamayacağınız çok az şey vardır. Sağlıklı kolesterolle (yani HDL kolesterolüyle) dolu taze bir yumurta yaklaşık 78 kalori , 6 gram protein içerir ve iyi bir D vitamini ve kolin kaynağıdır.

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Ancak çiğ yumurtalarla ilgili zor olabilecek bir şey, yumurtanın tazeliğini belirlemektir. Yemek pişirirken taze yumurta kullanmak esastır ve kirli bir yumurtayı tespit etmek, örneğin bozuk tavuğu tespit etmek kadar kolay olmasa da, yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol vardır.

YUMURTANIN BOZULUP BOZULMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ? 1. İLK ADIM SON KULLANMA TARİHİ Bu çok basit bir şey gibi görünebilir, ancak yumurta kartonlarının üzerindeki son kullanma tarihini kontrol etmek, yumurtaların bozuk olup olmadığını anlamanın ilk adımıdır. 2. SU TESTİ Bir bardağa ya da derin bir kaseye su koyun ve yumurtayı içine bırakın. - Yumurta dibe yatay şekilde batıyorsa: Tazedir.- Ucu yukarı bakacak şekilde dik duruyorsa: Tüketmeden önce dikkatli olun, artık bayatlamaya başlamıştır.- Su yüzeyine çıkıyorsa: Bozulmuş demektir. Kesinlikle tüketmeyin! 3. GÖRSEL KONTROL Yumurta kartonunda nasıl görünüyorlar? - Herhangi biri çatlamışsa, bunları bozuk olarak kabul etmeli ve atmalısınız. - Bir yumurtayı kırdığınızda, çürüme belirtileri ve pembe veya yeşil renk bozulması olup olmadığına bakın. Bunlardan birini görürseniz atın. Ancak, yeşil halkalı sert haşlanmış bir yumurtayı yemek sorun olmaz. REKLAM 4. KOKU TESTİ Yumurtayı kırdığınızda kötü, çürük ya da keskin bir koku alıyorsanız bu açık bir işarettir. - Taze yumurtanın neredeyse hiç kokusu yoktur.- Bozuk yumurta ise genellikle çürük kükürt benzeri ağır bir koku yayar.

5. SES TESTİ (ÇALKALAMA) Yumurtayı kulağına götürüp hafifçe sallarsan: - Çok sıvı bir ses geliyorsa içindeki yapılar bozulmuş olabilir, bayat ya da bozuk olabilir.- Taze yumurtalar çalkalanınca pek ses çıkarmaz. BOZUK YUMURTA YEMENİN SAĞLIĞA OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR? 1. GIDA ZEHİRLENMESİ (SALMONELLA) Salmonella adlı bakteri bozuk yumurtalarda yaygın olarak bulunur. Belirtiler genellikle 6-48 saat içinde ortaya çıkar: REKLAM - Karın ağrısı- İshal- Ateş- Bulantı, kusma- Baş ağrısı ve kas ağrısı 2. BAĞIRSAK VE MİDE SORUNLARI - Midede kramp ve yanma hissi oluşabilir.- Sıvı kaybı (dehidrasyon) yaşanabilir, özellikle ishal uzun sürerse. 3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLAR - Vücut zararlı bakteriyle savaşmaya çalışırken bağışıklık sistemi zayıflayabilir.- Diğer enfeksiyonlara karşı açık hale gelinmesi mümkündür. 4. NADİREN GÖRÜLEN CİDDİ KOMPLİKASYONLAR Çok şiddetli vakalarda: - Kan dolaşımına bakteri karışabilir (bakteriyemi)- Organ yetmezliği gibi ciddi sonuçlar olabilir. EN ÇOK KULLANILAN YUMURTA SAKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? 1. BUZDOLABINDA SAKLAMA Kabuklu olarak: Yumurtaları orijinal karton kutusunda, buzdolabının orta rafında saklamak en yaygın yöntemdir. REKLAM - Karton kutu, yumurtayı ışık ve kokudan korur.- Yumurtaların sivri ucu aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi, hava keseciğinin yerini sabit tutar.

Yıkanmadan: Yumurtaların kabuğundaki doğal koruyucu tabaka (bloom) bozulmamalıdır. Bu yüzden saklamadan önce yıkamamak gerekir. İdeal saklama süresi: 3-5 hafta 2. DONDURARAK SAKLAMA - Yumurtalar kabuksuz olarak dondurulmalıdır.- Sarı ve beyaz birlikte çırpılarak ya da ayrı ayrı dondurulabilir.- Küçük saklama kaplarına ya da buz kalıplarına koyulabilir.- Sarısı tek başına dondurulacaksa, az miktarda tuz (tuzlu tarifler için) ya da şeker (tatlı tarifler için) eklenmesi kıvamı korur. İdeal saklama süresi: 1 yıla kadar 3. ODA SICAKLIĞINDA SAKLAMA Avrupa ülkelerinde yaygın olan bu yöntem, yumurtaların yıkanmadan, serin ve kuru ortamda birkaç hafta saklanmasına dayanır. UYARI: Türkiye'de tavsiye edilmez çünkü soğuk zincir kırıldığında salmonella riski artar. İdeal saklama süresi: 1-2 hafta (maksimum) Görsel Kaynak: istockphoto Yumurtanın bir faydası daha... Günde 2 tane yumurta yersek ne olur?