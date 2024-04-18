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        Haberler Gündem Güncel Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

        Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evde beslenen bir tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:31
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        Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
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        Hatay'ın Döryol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Arslan'ın evinde beslediği tavuğu kuluçkaya yattı.

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        Yumurtalardan çıkan 11 civcivi inceleyen Arslan, yavrulardan birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.

        "İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

        Arslan, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

        Tavuğun 4 ayaklı yavruyu da sahiplendiğini belirten Arslan, yakınlarının civcivi görmeye geldiğini anlattı.

        "ÖZENLE BÜYÜTECEĞİM"

        Arslan, civcivleri özenle büyüteceğini sözlerine ekledi.

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        #Hatay
        #4 ayaklı civciv
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