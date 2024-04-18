Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evde beslenen bir tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.
Hatay'ın Döryol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Arslan'ın evinde beslediği tavuğu kuluçkaya yattı.
Yumurtalardan çıkan 11 civcivi inceleyen Arslan, yavrulardan birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.
"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"
Arslan, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Tavuğun 4 ayaklı yavruyu da sahiplendiğini belirten Arslan, yakınlarının civcivi görmeye geldiğini anlattı.
"ÖZENLE BÜYÜTECEĞİM"
Arslan, civcivleri özenle büyüteceğini sözlerine ekledi.