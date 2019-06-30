Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü (SBSGGM),resmi twitter hesabından bir uyarı mesajı yayınladı.

Mesajda vatandaşlara, “Kırık, çatlak ve kirli yumurtaları satın almayın. Yumurtaları son kullanma tarihinden önce mutlaka tüketin” uyarısı yapıldı.

YUMURTA SARISI DEMİR VE PROTEİN KAYNAĞI

Yumurtanın sarısı demir minerali içerir. Fakat vücudun bu demiri kullanabilmesi için C vitaminine ihtiyacı vardır. O nedenle yumurtanın taze sebzeler ile veya taze sıkılmış meyve suları ile tüketilmesi son derece yararlıdır. Yumurta sarısında aynı zamanda biyotin vitamini yer alır. Saç ve tırnak sağlığı ve beyin gelişiminde önemli olan bu vitaminin en iyi kaynağı yumurtadır. Beyazı iyi pişmemiş yumurtalarda, avidin isimli madde biyotinin vücutta kullanılmasını engeller. Bu nedenle yumurtanın beyazının iyice pişmiş olmasına dikkat edilmelidir.