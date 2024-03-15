Yüksekten düşüğe: Haftasonu izleyebileceğiniz IMDb puanı yüksek 10 sitcom dizisi

4. IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA

2005 yılından beri yayınlanan bu dizi, büyük egolara ve küçük beyinlere sahip 5 arkadaşın Philadelphia'da bir İrlanda barının sahibi olması ve birçok kötü davranışta bulunmaları anlatılıyor. Halen daha yayınlanan bu dizi şu anda toplamda 15 sezon ve 172 bölümdür.

IMDb puanı: 8.8/10