Yüksekova'da ters laleleri jandarma ekipleri koruyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile açan, 'hüznün sembolü' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, jandarma ekipleri tarafından haftanın 7 günü yapılan denetimlerle korunuyor. Ters laleleri görmeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti
Giriş: 05.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:13
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