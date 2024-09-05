Örneğin, aygıtlarınızı bir arada tutan “tutkal” olan lehimi ele alalım. İşler çok ısındığında eriyebilir ve bileşenlerin tutuşunu kaybetmesine veya bağlantının tamamen kesilmesine neden olabilir. Ancak lehimin erimesi için gereken sıcaklıkların, bir cihazın normal çalışma koşullarında ulaşabileceği sıcaklıklardan çok daha yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Bu sorunlar tipik olarak yalnızca yüksek ısılı ortamlar veya yoğun ısıya uzun süre maruz kalma gibi aşırı koşullarda ortaya çıkar.