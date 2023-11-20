Yüksek hızlı tren çarptı

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Körfez ilçesindeki Hereke Tren İstasyonu'ndan İstanbul'a hareket eden YHT, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde raylarda yürüdüğü belirtilen Sedat Göremen'e (48) çarptı.

Makinist treni durdururken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri, yaralanan Göremen'i merdiven ve halatla yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedat Göremen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle durdurulan YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.