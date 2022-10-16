'Yükselen faizler henüz ısırmaya başlamadı'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva IMF-Dünya Bankası toplantıları kapsamında düzenlenen küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Enflasyonun inatçı olduğunu belirten Georgieva "Ancak merkez bankaları enflasyondan daha inatçı olabilir. Bu noktada bir numaralı öncelik enflasyona karşı mücadeleyi kazanmak. Çünkü kazanmazsak bu durum büyümeyi baltalayacak ve bundan en çok düşük gelirliler kötü etkilenecek" dedi.
2023'te faizlerin artmasını beklediklerini belirten Georgieva "Gelecek yıl bile bir yavaşlama görmeyi ve normalleşme seviyesine gelmelerini umuyoruz. 'En kötüsünü daha görmedik' demiştim. Çünkü faizler artıyor ancak henüz ısırmaya başlamadılar. Faizler yükselmeye devam edecek ve yüksek faizin etkilerini biraz gecikmeyle hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.
'GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ SERT ETKİLİYOR'
Artan faizlerin, doların değerlenmesinin ve sermaye çıkışlarının gelişmekte olan ülkeleri sert etkilediğini belirten IMF Başkanı sözlerine şöyle devam etti:
"Tecrübeyle çıkardığımız dersler var. İlk olarak temelinizi sağlam kurmalısınız. Şoklara daha yatkın bir dünyadayız. İkinci olarak gerçeklerle yüzleşip, gerçekleri kabul etmede çekingen davranmayın. Faizler yükselip büyüme düştüğünde buna karşı oluşturulmuş bir uluslararası kurum var: IMF. Üyelerimiz için buradayız."
'ZOR AMA BAŞA ÇIKABİLİRİZ'
İnsanların hava güneşliyken çatıyı onarmasının düşüş olduğuna dikkat çeken Georgieva "Peki yağmur yağınca ne yapıyoruz? Çatıyı tamir ediyoruz. 2020 ve 2021'de koronavirüs zamanında küresel ekonomiyi desteklemede dünyanın iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Bugün farklı olan ise politika belirleyicilerin görevlerinin çok daha zor olması. 2020'de ekonomi durmuşken şirketleri ve bireyleri ayakta tutmamız gerekiyordu. Yetkililer ne yaptı? Genişlemeci mali ve para politikası uyguladı. Şu anda para politikası sıkılaşıyor ama mali politikaların ihtiyaç sahiplerini desteklemesi gerekiyor. Zor ama bu zorlukla başa çıkabiliriz" dedi.
Georgieva herkese sorunları mantıklı bir biçimde tanımlayıp, sorunları çözecek iradeyi harekete geçirme çağrısında bulundu. İradeyi harekete geçirmenin, sorunu tanımlamaktan daha zor olduğunu sözlerine ekledi.
'EURO BÖLGESİ KRİZLERE DAYANIKLI'
İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe Euro Bölgesi'nin her türlü krize karşı dayanıklı olduğuna inandığını belirtti. Bunu söylemesinin tek nedeninin ECB'nin yaptığı çalışmalar olmadığını vurgulayan Donohoe "Euro'yu her anlamda güçlendirdik. 2008 küresel krizine göre çok daha iyi bir yerdeyiz. Banka regülasyonları çok daha güçlü. Euro Bölgesi'nde bütçe açıkları koronavirüs öncesine göre artsa da beklenenden düşük seviyede. Riskleri kabul etmek, riskler karşısında güçsüzüz anlamına gelmiyor" diye konuştu.
'KREDİYE ERİŞİMİ ETKİLİYOR'
Panelde konuşan Cambridge Üniversitesi'nden ekonomist Mohamed A. El-Erian faizlerin sadece uzun süre yüksek seyretmeyeceğini, yüksek noktaya da hızla gelineceğini vurgulayarak "Bu durumda sadece kredinin maliyeti etkilenmiyor, krediye erişim de etkileniyor. İngiltere'de mortgage kredilerde yaşananları gördük. Eğer İngiltere'nin yaptığı gibi bir hatayı yaparsanız. Hatadan öncesine dönemiyorsunuz. İşler daha kötü hale geliyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!