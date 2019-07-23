Yukiya Amano: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun hayatını kaybetti. Ölüm haberi IAEA'in üye ülkelere geçtiği bir notla duyuruldu.
72 yaşındaki Japon diplomat, iki yıl önce üçüncü kez dört yıllık bir dönem için göreve getirilmişti ve görev süresi 30 Kasım 2021'de dolacaktı.
Ancak geçen hafta, Amano'nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.
Amano'nun sağlığı, IAEA'in geçen Eylül ayında kurumun merkezinin bulunduğu Avusturya'da açıklanmayan bir tedavi aldığını açıklamasından sonra, görünür derecede kötüleşmişti.
Ancak Japon diplomat, IAEA'in faaliyetlerinin başında kalmayı ve kurumu yönetmeyi sürdürmüştü.
IAEA'in sorumlulukları arasında, Tahran'ın dünyanın başlıca güçleriyle 2015'te imzaladığı, ancak ABD'nin geçen çekildiği nükleer anlaşmadaki kısıtlamaları denetlemek de var.
Amano'nun ölümüyle, kuruluşun nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor, ancak İran ve diğer hassas konulardaki tutumun çok fazla değişmesi beklenmiyor.
Yukiya Amano, sık sık kuruluşun siyasi değil, teknik bir iş yaptığını vurguluyordu. Japon diplomatın bu çıkışları, selefi Muhammed El Baradey'e gönderme olarak görülüyordu.
IAEA ve El BAradey, 2005'te Nobel Barış Ödülü almış ve sık sık ABD'li yetkililerle İran konusunda görüş ayrılığı yaşamıştı.
Amano'nun olası halefleri arasında, daha önce Japon diplomatla bu görev için yarışan Arjantin'in IAEA nezdindeki Büyükelçisi Rafael Grossi ve IAEA'in baş koordinatörü Romen Cornel Fetura'nın adları geçiyor.
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