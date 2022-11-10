Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur maçında Yukatel Kayserispor, sahasında Sivas Belediyespor´u 1-0´lık sonuçla yenerek bir üst tura yükseldi. Kayseri ekibine galibiyeti getiren golü 48´inciş dakikada Emrah Başsan kaydetti.

24. dakikada köşe vuruşu kullanan Kayserisporlu Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, Sivas Belediyespor kalecisi Taha Cengiz Demirtaş topu güçlükle kurtardı.

26. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek'in topuk pasında Mane, meşin yuvarlakla buluştu. Mane'nin sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

38. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Taha Cengiz Demirtaş meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

48. dakikada Kayserispor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

86. dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında Halil İbrahim Mızrap'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.