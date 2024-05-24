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        Haberler Gündem 3. Sayfa Abladan kadın okul idarecisine darp! - Güncel haberler

        Abladan kadın okul idarecisine darp!

        Antalya'da bir lisenin okul müdür yardımcısı olan Gülşah Tekin, bir öğrencinin velisi tarafından darp edildi. Boğazı moraran Tekin, öğrencisinin ablası olan H.Y.'den şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:02
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        Abladan kadın okul idarecisine darp!
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        Antalya'daki bir lisenin müdür yardımcısı Gülşah Tekin, öğrencisi E.Y.’nin velisi olarak gelen ve aynı okuldan geçen yıl mezun olan H.Y. tarafından darp edildi. Boğazı moraran Tekin, H.Y.’den şikayetçi oldu.

        TUVALETİ KULLANMAK İSTEYİNCE YAŞANDI

        DHA'nın haberine göre olay, 22 Mayıs günü Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Okulda bir süredir arkadaşlarını tehdit ettiği öne sürülen E.Y., temizlik yapıldığı sırada okulun tuvaletini kullanmak istedi.

        Görevli ise temizliğin devam ettiğini, kısa süre sonra kullanabileceğini söyledi. Bunun üzerine E.Y., görevliye tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine görevli de müdür yardımcısı Gülşah Tekin’e giderek durumu anlattı.

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        Tekin, E.Y.’den velisini okula çağırmasını istedi. E.Y. velisi olarak aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası H.Y.’yi çağırdı. Tekin odasına gelen abla kardeşe, anne veya babalarını çağırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y., Tekin’in boğazını sıkıp, tırnaklarını geçirip duvara ittirdi. Tekin’in yardımına mesai arkadaşları yetişti. Durumun bildirilmesiyle okula gelen polis ekibi, Tekin’in şikayetçi olması üzerine H.Y.’yi polis merkezine götürdü. Boğazında kanama ve morarma olan Gülşah Tekin, hastaneye giderek darp raporu aldı. 3 gün iş göremezlik raporu alan Tekin, savcılığa giderek H.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

        "ŞİDDET YASASI ARTIK ÇIKSIN"

        Türk Eğitim Sen üyeleri, bugün okul önünde konuya ilişkin açıklama yaptı. Eğitim Sen ve Eğitim İş sendikalarının da destek verdiği açıklamada, öğretmenler ellerinde ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’, ‘Yeter Artık’, ‘Öğretmene Saygı’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Türk Eğitim Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Oğuz Öztürk, şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarını yalnız bırakmadıklarını söyledi. Öztürk, “Antalya valimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri öğretmeninize sahip çıkın. Daha ne bekleniyor, şiddet yasası artık çıksın. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır. Eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamalar, tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır" dedi.

        Saldırıya uğrayan Gülşah Tekin
        Saldırıya uğrayan Gülşah Tekin

        "DAHA FAZLA EĞİTİM ŞEHİDİ VERİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Saldırıyı yapanların ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

        “Kanun tekliflerimizde özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının hükme bağlanmasını istedik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamu ve özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirmesini istiyor, daha fazla eğitim şehidi verilmesine müsaade etmeyeceğimizi haykırıyoruz. Gülşah Öğretmen yalnız değildir. Bu saldırıyı yapanlar asla unutulmayacak ve gerekli cezayı almaları için sendikamızın tüm birimleri ile çalışılacaktır. Vandallara teslim olamayacak, bu vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz."

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        #haberler
        #Antalya
        #Son dakika haberler
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