Yukatel Adana Demirspor'da ayrılık
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Giriş: 04.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:47
Kulüpten yapılan açıklamada, Kluivert'a teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."