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        Haberler Gündem Politika YRP'den Siverek'te seçimler yenilensin talebi

        YRP'den Siverek'te seçimler yenilensin talebi

        Yeniden Refah Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulunarak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:44
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        YRP'den Siverek'te seçimler yenilensin talebi
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        Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü başvuruda bulundu.

        Partinin Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan, belediye başkan adayları Hasan İzol ile itiraz dilekçelerini sunmalarının ardından açıklama yaptı.

        AK PARTİ'NİN ADAYI 64 OY FARKLA KAZANMIŞTI

        Tandoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti adayının 64 oy farkla kazandığını belirtti.

        Sandık sonuç ve ilçe birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit edildiğini, partisinin 72 oyunun ilçe birleştirme tutanağına "sıfır" olarak yazıldığının belirlendiğini savunan Tandoğan, ilçe seçim kuruluna başvuran bir kişinin, üç sandıkla ilgili itirazda bulunduğunu aktardı.

        Tandoğan, ilçe seçim kurulunun da 3 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini belirterek, "Sayım neticesinde nasıl oluyorsa AK Parti'nin oyları 3 sandıkta da artıyor, Yeniden Refah Partisinin oyları ise azalıyor." dedi.

        İzol ise yeniden sayım işlemi öncesi oy torbalarında değişiklik yapıldığını iddia ederek, "Kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir." dedi.

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        #Siverek
        #YSK
        #Yeniden Refah Partisi
        #Son dakika haberler
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