İddiaya göre, anne T.Ö. sabah 3 aylık kız bebeği T.Ö'yü evde bırakarak dışarı çıktı.

Eve döndüğünde bebeğin beşiğinde hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından anneyi gözaltına aldı.

Bebeğin cansız bedeni otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.