Yozgat Sorgun otobüs kazası: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son dakika haberler

Yozgat Sorgun otobüs kazası: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son dakika haberler

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat karayolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole uçtu.

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre kazada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Adem Tatlısu (58) ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi.

1'İ AĞIR 19 KİŞİ YARALANDI

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞTE OTOBÜSÜN SON GÖRÜNTÜSÜ

AA'da yer alan habere göre Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı da güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor. Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.

Yozgat Sorgun’da meydana gelen ve

12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otobüs kazası yüreklerimizi yaktı.



Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Bütün sürücülerimize sesleniyorum:



⚠️Lütfen trafik kurallarına uyalım,… pic.twitter.com/aoSEigX7ld — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 21, 2023

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yozgat Sorgun’da meydana gelen ve 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otobüs kazası yüreklerimizi yaktı. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum: Lütfen trafik kurallarına uyalım, yolumuzu gözleyenlerin gözlerini yolda bırakmayalım" dedi.

"MAALESEF ELİM BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

AA'nın haberine göre; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

VALİ ÖZKAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, "Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz." dedi.

Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:

"İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek."

KAZA ANINI ANLATTI

AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

"MANŞER YERİ GİBİYDİ"

Yolculardan Muhittin Ateş, kaza anını anlattı.

Ateş kaza anını şöyle anlattı: "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda şarampole düştüğümüzü, kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik."

Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.

"YANIMDAKİ YOLCU ARAÇTAN DÜŞTÜ"

Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım" ifadelerini kullandı.