04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su şirketin 2019 yılı gelirlerini açıkladı. YouTube'un gelirlerinin de ilk kez açıklandığı sunumda video portalının ayda 1 milyar doların üzerinde reklam geliri elde ederek 15 milyar dolarlık kazancı olduğu ortaya çıktı.
Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'in şirketin günlük operasyonlarından elini çekmesi sonrası göreve gelen Alphabet CEO'su Sundar Pichai'nin verdiği sözlerin başında şeffaflık geliyordu.
YouTube'un 15 milyar dolarlık reklam geliri ise Alphabet yatırımcılarını memnun etmedi. Piyasaların kapanmasının ardından hisseler satış yerken yüzde 4 değer kaybı görüldü.
Pichai açıklamasında YouTube'ın son çeyrek gelirinin 4.72 milyar olduğunu belirterek buna YouTube TV gibi reklam dışı gelirlerin dahil olmadığını belirtti.
Öte yandan amazon ve Microsoft ile pazar payı konusunda rekabet eden Google'ın bulut hizmetinin 2.61 milyar doları son çeyrekte olmak üzere 2019 yılında 8.92 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı.
Alphabet'in toplam geliri ise yüzde 17.3 artarak 46 milyar dolara ulaşsa da beklentilerin altında kaldı. Analistler bunun 2015 yılından bu yana en kötü 4. çeyrek büyümesi olduğuna dikkat çekerken Alphabet'in son çeyrek kârının 10.6 milyar dolar, 2019 yılı kârının ise 34.4 milyar dolar olduğu belirtildi.
Pichai ise "Yapay zeka, bulut teknolojisi ve yaygın bilişim uygulamaları da dahil olmak üzere derin bilgisayar bilimi yatırımlarımız Alphabet için sürekli büyüme ve yeni fırsatlar için sağlam bir temel oluşturuyor." şeklinde konuştu.
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