YOUTUBE'UN YENİ KOŞULLARI
Techcrunch'ın haberine göre artık içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken koşullar;
- En az 500 aboneye sahip olmak.
- Son 90 gün içerisinde 3 adet herkese açık yükleme yapmak.
- Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya 90 gün içerisinde 3 milyon Shorts görüntülenmesi sağlamak.
Üreticiler eğer bu koşulları sağlarsa, YouTube İş Ortağı programına başvurabilir ve Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilirler.
YouTube, şu anda bu gelişmeyi ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Yakın bir zamanda Türkiye'nin de gireceği tahmin ediliyor.