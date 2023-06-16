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YouTube'da para kazanma yolu artık çok daha kolay! Abone sayısı düşürüldü!

YouTube'da para kazanma koşulları değişti! Abone sayısı düştü!

YouTube içerik üreticileri için sevindirici haberi verdi. Artık YouTube'da para kazanmak için abone sayısının bin olmasına gerek yok. Çevrim içi video paylaşım platformunun yeni şartlarına göre artık daha az abone sayısı ile ve daha düşük izlenme saatleriyle para kazanmak mümkün. İşte, YouTube'un yeni şartları...

Giriş: 16.06.2023 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YouTube, içerik üreticisi olmak isteyenler için güzel bir açıklama yayınladı. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları iyileştirdi. YouTube'un eski koşullarına göre içerik üreticilerinin para kazabilmeleri için;

    Youtube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için en az 1000 aboneye sahip olması gerekiyordu.

  • Ayrıca, eski koşullara göre içerik üreticisinin 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içerisinde 10 milyon shorts görüntülenmesi olması gerekiyordu.

    YouTube'un yeni koşullarına göre bu şartlar daha esnetildi.

  • YOUTUBE'UN YENİ KOŞULLARI

    Techcrunch'ın haberine göre artık içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken koşullar;

    - En az 500 aboneye sahip olmak.

    - Son 90 gün içerisinde 3 adet herkese açık yükleme yapmak.

    - Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya 90 gün içerisinde 3 milyon Shorts görüntülenmesi sağlamak.

    Üreticiler eğer bu koşulları sağlarsa, YouTube İş Ortağı programına başvurabilir ve Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilirler.

    YouTube, şu anda bu gelişmeyi ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Yakın bir zamanda Türkiye'nin de gireceği tahmin ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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