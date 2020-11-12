Youtube erişim sorunu... Gece itibariyle tüm dünyada video paylaşım sitesine ulaşılamıyor. Konuyla ilgili olarak YouTube, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı...

YALNIZ DEĞİLSİNİZ...

Youtube'un Twitter sayfasından erişim problemiyle ilgili açıklama geldi. Sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten paylaşımda, "YouTube'da video izleme sorunu yaşayan tek siz değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve çözmek için çalışıyor. Güncellemeleri buradan paylaşıyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.



