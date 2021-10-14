Netflix'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve 3. sezonuyla yeniden izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizisi You'dan beklenen haber geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan dizinin son sezon tarihi açıklandı. İşte merakla beklenen o tarihler...
YOU 3. SEZON NE ZAMAN?
Dünyaca ünlü dijital içerik sitesi Netflix, You dizisinin 3. sezon yayın tarihini 15 Ekim olarak duyurdu...
YOU DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanmış olan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli son derece zeki bir kitapçının, kitap dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık olması ve onda bir takıntı haline gelişi anlatılmaktadır. Joe, ilk gördüğü anda Beck’e aşık olur ve Joe, sevdiği kız olan Beck’in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile her şeyi yapmaya çalışır.
Beck’in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile teknolojiyi kullanmak isteyen ve kullanmaya başlayan ve Beck’i her yerden takip etmeye başlayan Joe’nun takıntılı davranışları Beck’in en iyi arkadaşı olan Peach’ı şüphelendirmektedir fakat ona engel olamaz. Joe, çabalarının sonunda Beck’in erkek arkadaşı olmayı başarmaktadır. Ancak Joe takıntılı haline artarak devam edecektir.
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