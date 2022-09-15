Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Yosi Mizrahi, önceki akşam Bebek'te eşi İdil Kazak ile birlikte görüntülendi.

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çift, "Tiyatro oyunumuz devam ediyor. İl il dolaşıp, oyunumuzu oynuyoruz. Oyuna gelen tepkiler çok güzel" dedi.

Çift, İstanbul trafiğine çözüm olarak motosiklet kullanmayı tercih etti.