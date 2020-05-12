AA

Bursa'nın Keles ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tasarlanan özel banklarla vatandaşların sosyal mesafe Kurallarına dikkat etmesi amaçlanıyor.

Keles Belediyesince sosyal mesafe kuralına uygun tasarlanan bankların, orta kısımları boş olduğu için sağ ve sol taraflarında oturma alanı bulunuyor. Sadece 2 kişinin 'mesafeli' oturabildiği bankta 'Sosyal Mesafenizi Koruyun' ve yöre ağzıyla 'Accık Ötede Otun' yazıları yer alıyor.

AA'nın haberine göre ilçe Belediye Başkanı Mehmet Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla bölgede tedbirler aldıklarını vurguladı.

Keskin, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, dezavantajlı vatandaşların da yardımına koştuklarını söyledi.

Ailelerin kendi aralarında iftar yapmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Keskin, "Vatandaşlarımızın uyarılarımızı dikkate aldığını gördük. Bu süreçte ilçemize dışarıdan misafir gelmediğini belirledik. Bu süreçte duyarlı davranan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keskin, sosyal mesafeli oturma bankına ilişkin, şöyle konuştu:

"Personelimizle yaptığımız çalışma sonucunda böyle bir proje ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşınca çok ilgi gördü. Burada emeği geçen personelimize çok teşekkür ediyorum. Kendi yöre dilimizle konuşmazsak anlaşamayız. Bundan dolayı yöre ağzıyla yazdık. Bunu okuyan insanlar sosyal mesafeye daha çok dikkat ediyor. Önümüzdeki süreçte bu banklardan ilçe genelinin her bölgesine yerleştirmeyi düşünüyoruz."

MERSİNDE DE UYGULAMA BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla ön planda tutulmaya başlanan sosyal mesafenin korunması kuralına uyum sağlayacak ve sadece iki kişinin oturmasına uygun olan banklar üretmeye başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki marangoz atölyesinde, “Korona Bank” olarak adlandırılan oturma banklarının üretimi gerçekleştiriliyor.

GENÇLİK KAMPINDA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN İMAL EDİLİYOR

Tarsus Gençlik Kampı'ndaki marangoz atölyesinde bugüne kadar yine geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi.

Atölyede bu kez de herhangi bir masraf yapılmadan, büyükşehir belediyesi personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak sosyal mesafeli bankların üretimi yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde de söz konusu bankların üretimi gerçekleştiriliyor.

Sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümü boş bırakılan banklar, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park’ta ve kentte uygun görülen noktalara konulmaya başlandı.