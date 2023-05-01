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Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Yönetmen İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarması nedeniyle çıkan kavgada darbedilerek yaralandı

Giriş: 01.05.2023 - 06:43 | Güncelleme: ABONE OL
Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
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AA

Yönetmen, senarist ve yapımcı İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de, bir düğün konvoyundakiler tarafından darbedildi. Yaralanan Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe'de Bağdat Caddesi'nde, korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup, Güneş'e saldırdı.

Haber verilmesi üzerine Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre Güneş, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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