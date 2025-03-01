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        Haberler Magazin Yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

        Pek çok dizinin yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur, 55 yaşında hayata veda etti. Baytimur, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:00
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        Hayatını kaybetti
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        'Aynalı Tahir', 'Aşkına Eşkıya', 'İpsiz Recep' ve 'Bez Bebek' gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur, kanser nedeniyle vefat etti. 55 yaşında yaşamını yitiren Baytimur'un ölümünü meslektaşı Murat Saraçoğlu duyurdu. Saraçoğlu; "Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 'Aynalı Tahir' gibi 1990’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah, rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep..." ifadelerini kullandı.

        2018’de boşandığı senarist Ayça Baytimur’la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı olan Ertan Baytimur’un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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