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        Haberler Gündem Yolun ortasında otobüse binmek isteyen yolcu ortalığı birbirine kattı

        Yolun ortasında otobüse binmek isteyen yolcu ortalığı birbirine kattı

        Mecidiyeköy'de otobüsü kaçıran yolcu, peşinden koşarak araca binmek istedi. Şoförün almaması üzerine otobüsün önünü kesen yolcu, uzun süre gitmesini engelledi. Yolcunun güçlükle uzaklaştırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:15 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:15
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        Yolun ortasında otobüse binmek isteyen yolcu ortalığı birbirine kattı
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        Olay, Şişli Mecidiyeköy’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı.

        Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı.

        Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu. Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir kaza yaşanmadan yoldan çekildi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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